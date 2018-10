CDU en SPD krijgen billenkoek in Hessen

Uit exitpolls van Duitse media blijkt dat de CDU fors krimpt ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2013. De christendemocraten, die waarschijnlijk wel de grootste partij blijven, krijgen volgens prognoses 27 of 28 procent. Dat is ruim 10 procent minder dan in 2013.



De sociaaldemocratische SPD ontving bij de vorige verkiezing nog 30,7 procent van de stemmen, maar keldert naar ruim 20 procent.



De deelstaat Hessen ligt in het midden van Duitsland en telt ruim 6 miljoen inwoners. Grootste stad is Frankfurt, dat tevens het financiële hart van de Bondsrepubliek is.