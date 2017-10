Catalaanse regering officieel afgezet

De 130e president van Catalonië, Carles Puigdemont, is vanochtend door een verklaring in de Spaanse staatscourant officieel uit zijn ambt gezet. Tegelijk zijn alle leden van zijn naar onafhankelijkheid strevende regering in Barcelona ook afgezet.

De maatregelen worden genomen op basis van artikel 155 in de Spaanse grondwet, waarvoor parlement en senaat hun toestemming hebben verleend. De Spaanse minister-president Mariano Rajoy kondigde gisteren voor Catalonië verkiezingen aan, die op 21 december zullen worden gehouden. Op 5 december mogen de politieke partijen hun verkiezingscampagne beginnen, staat in het staatsblad.

Afscheidsbrief

Of en hoe er in Catalonië op de bekendmaking wordt gereageerd, is vooralsnog onduidelijk. Naast de Catalaanse politieke bestuurders zijn de twee leiders van de politie uit hun functie gezet, Pere Soler en Josep Trapero. Soler heeft daaraan al gevolg gegeven. Hij publiceerde een afscheidsbrief aan zijn medewerkers en verdween.

Vanochtend was het in Barcelona rustig. Gisterenavond waren ultrarechtse tegenstanders van onafhankelijkheid in de Catalaanse hoofdstad op straat actief. In Madrid wordt vandaag een grote demonstratie verwacht voor de eenheid van Spanje. Morgen wordt een demonstratie gehouden in Catalonië van mensen die tegen de onafhankelijkheid zijn.

Nieuwe verkiezingen

De Spaanse premier Rajoy heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven in Catalonië, die worden gehouden op 21 december. Een uitzondering, want normaal gesproken worden verkiezingen in Spanje altijd op een zondag gehouden.

Rajoy gebruikt het allereerste moment dat het kan om die verkiezingen uit te schrijven. Er moeten namelijk wettelijk gezien minimaal 54 dagen overheen gaan vanaf het moment dat er verkiezingen worden uitgeschreven.