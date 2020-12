Capsule met asteroïdemonsters op weg naar de aarde

Johnson wint stemming: Engeland wordt in drie coronazo­nes verdeeld

1 december Ruim 55 opstandige partijgenoten van premier Boris Johnson hebben vanavond tijdens een stemming over nieuwe coronamaatregelen in Engeland het wantrouwen in de regering blootgelegd. Een ‘Schots Ei’ moest de premier redden. De nieuwe regels betekenen dat het land in drie coronazones wordt verdeeld.