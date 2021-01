Capitool in Washington in lockdown om brand in daklozenkamp

Op een video op Twitter is rook te zien in de buurt van het regeringsgebouw. En persbureau AP meldde later op basis van bronnen dat het vuur enkele blokken verderop de waarschijnlijke reden van de lockdown is. Er is brand uitgebroken in een daklozenkamp. Iets wat ook werd bevestigd in een officiële verklaring van het Capitool: Er is geen brand gaande in het regeringsgebouw of op de campus ervan.