Canadese priester neergestoken tijdens ochtendmis

De verdachte liep in een donkere winterjas en een lichte pet op de priester af. De priester probeerde nog weg te rennen, maar werd door de verdachte tegen de grond gewerkt en daar met een scherp voorwerp gestoken. De geestelijke raakte lichtgewond aan zijn bovenlichaam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand is stabiel, meldt Valérie Plante, burgemeester van Montreal, op Twitter.



De ochtendmis wordt elke ochtend live uitgezonden op televisie en via de website Salt + Light Media. Kijkers waren daardoor getuige van de aanval op de priester. De video is inmiddels offline gehaald. Op hun website laten de mensen van Salt + Light Media weten dat hun gedachten en gebeden naar de gemeente van het Heilige Kruis en de kijkers van de dagelijkse mis uitgaan.



Er werd vrijwel direct een verdachte gearresteerd, maar een woordvoerder van de politie zegt dat er op dit moment nog heel weinig bekend is over het motief van de dader. ,,We wachten op verdere details’’, aldus een woordvoerder.