Canadese pop-radiozender draait non-stop Rage Against the Machine na plots ontslag dj's

Een Canadese radiozender die normaal gesproken uitsluitend radiovriendelijke popmuziek afspeelt, verbaast vriend en vijand door al de hele dag (!) een snoeihard rockliedje te draaien. Het gaat om het iconische protestliedje Killing in the Name Of van Rage Against the Machine. Een verklaring voor de actie is er nog niet, al zou het ontslag van enkele dj’s er mee te maken hebben.

De actie van het Canadese radiostation Kiss Radio 104.9 FM maakt op sociale media de tongen los. Door luisteraars wordt volop gespeculeerd waarom al urenlang hetzelfde liedje te horen is. Killing in the Name Of (1992) is een ware klassieker uit de metalscene en normaal gesproken nooit op de zender te horen. Toch knallen de bekende gitaarriff en de provocerende teksten al sinds woensdagochtend onophoudelijk uit de speakers. Toen een luisteraar belde met een verzoek om ‘alsjeblieft’ een ander nummer te draaien, drukte de dj de beller weg en speelde hij opnieuw hetzelfde liedje af.

In Canadese media gaan verhalen de ronde dat de actie te maken heeft met het plotse ontslag van dj’s Kevin Lim, Sonia Sidhu en Tara Jean Stevens. Zij werken al ruim vijf voor de radiozender, maar kregen onlangs te horen dat ze moeten vertrekken. ,,Kiss is aan het veranderen en helaas kregen we te horen dat we geen deel meer zullen uitmaken van dit nieuwe hoofdstuk”, zeiden de presentatoren tijdens hun laatste uitzending. ,,Het komt met gemengde gevoelens, zoals je waarschijnlijk wel kunt horen.”

Nieuw format?

Door nog altijd Killing in the Name Of af te spelen, zouden de dj’s uithalen naar moederbedrijf Rogers Sports and Media. Het nummer staat wereldwijd bekend om de zinsnede ‘Fuck you, I won’t do what you tell me’ (Rot op, ik zal niet doen wat je me opdraagt). Sommige media, waaronder The Vancouver Sun, suggereren dat de actie mogelijk te maken heeft met een koerswijziging van de zender. Zo zouden ze op het punt staan het format te veranderen, waarin er meer ruimte zou komen voor alternatieve rockmuziek.

In dat geval doet de actie denken aan een vergelijkbare stunt van een radiostation in Milwaukee in 1992. Zij draaiden toen een heel weekend lang het liedje It’s the End of the World van R.E.M., vlak voordat de zender overging naar een hardrock-afspeellijst.

Een woordvoerder van het radiostation wilde niet reageren op vragen van Canadese media en stelt dat er in de loop van de dag meer informatie komt over de toekomst van het radiostation.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kevin Lim (@kevinlimonair) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.