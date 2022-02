Canadees ‘Vrijheidskonvooi’ krijgt dit weekend ook in Europa navolging

Veel betogers zouden maandag verder willen rijden richting Brussel om daar in een Europees protest tegen de coronamaatregelen te demonstreren. De Belgische regering probeert ze aan de grens tegen te houden, want de stoet is verboden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft al gewaarschuwd te zullen ingrijpen. ,,Wanneer een konvooi van de vrijheid een konvooi van blokkade wordt, moeten we maatregelen nemen’’, aldus Verlinden.



Toch weet niemand precies of we de komende dagen ‘Canadese toestanden’ kunnen verwachten. Met name in Telegram-groepen wordt opgeroepen mee te rijden in het zogeheten ‘Freedom Convoy’, naar voorbeeld van de colonnes vrachtwagens die vorige maand naar de Canadese hoofdstad Ottawa reden uit onvrede over de vaccinatieplicht voor truckers die naar de VS (en omgekeerd) rijden. Een deel van de truckers bevindt zich nog steeds in Ottawa, waar de noodtoestand is afgekondigd