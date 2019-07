Canada werkt aan luchtbrug om zalmen te redden: ‘Anders legt hele populatie het loodje’

Een luchtbrug om zalmen te redden. Zoveel heeft Canada ervoor over om te voorkomen dat een hele populatie aan zalmen in de rivier Fraser verloren gaat. Volgens kenners is het de enig mogelijke manier. Zo werkt het.

Eind juni sloegen natuurbeschermers en inheemse stammen alarm. Een landverschuiving blokkeerde de waterstroom in de rivier Fraser zo erg dat de zalmen de grootste moeite hadden om stroomopwaarts te gaan naar hun traditionele paaigebied. Daarmee dreigt de complete populatie in dit gebied van Canada voorgoed verloren te gaan.



De blokkade zou hebben plaatsgevonden in oktober of november van vorig jaar, maar werd pas afgelopen maand ontdekt. De blokkade bevond zich immers op een erg afgelegen plek nabij Lillooet in het noorden van British Columbia, waar nauwelijks mensen komen. De landverschuiving, die de naam Big Bar heeft meegekregen, creëerde een hoge, nauwe waterval waardoor miljoenen zalmen onoverkomelijke problemen hadden om verder stroomopwaarts te gaan. Slechts een paar honderd vissen zouden over zoveel sprongkracht hebben beschikt dat zij de waterval konden passeren om vervolgens eitjes af te zetten en die te bevruchten.

Noodvijver

Om de populatie te redden, moet dat aantal veel hoger zijn. Daarom wordt met man en macht gewerkt aan een reddingsoperatie. De federale en lokale overheden werken nauw samen met de zogeheten First Nations communities, inheemse gemeenschappen. De zalmen spelen immers een belangrijke rol in hun levensonderhoud. Volgens plan zullen de zalmen worden overgebracht naar een grote noodvijver die nu wordt aangelegd. In de tussentijd krijgen zoveel mogelijk zalmen een label, zodat hun reis straks goed gevolgd kan worden.

Als de vissen in de noodvijver zitten, worden ze overgezet in grote tanks (van 900 tot 2500 liter) waarna ze met een luchtbrug – met hulp van helikopters – stroomopwaarts worden gebracht. In de tanks die onder de heli’s hangen wordt extra zuurstof gepompt om de vissen rustig te houden. ,,Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat de zalmpopulatie het loodje legt’’, zegt Jonathan Wilkinson, de federale minister voor Visserij, Oceanen en de Canadese kustwacht.

Eenmalig