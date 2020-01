Canada treurt om omgekomen gynaecologe: ‘Shekoufeh had een heel groot hart’

Pakistaans gerechts­hof haalt streep door doodstraf van oud-president Musharraf

13:43 Een Pakistaans gerechtshof heeft een streep gehaald door de doodstraf voor oud-leider Pervez Musharraf, die tot 2008 president was. De rechters in Lahore oordeelden dat het tribunaal dat hem ter dood veroordeelde ‘ongrondwettig’ was, meldt een aanklager.