Campagneleider Trump verdacht van samenzwering tegen de VS

De 68-jarige Manafort uit Connecticut was in 1980 mede-oprichter van het lobbykantoor Black, Manafort & Stone. Hij werkte in elk geval ooit voor onder anderen de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj (2010-2014), van wie hij samen met Gates ruim 12 miljoen dollar zou hebben ontvangen, en dictator Mobutu Sese Seko in Congo. Hij meldde pas jaren later bij het ministerie van Justitie dat hij werkte voor buitenlandse mogendheden. Zo'n aanmelding is verplicht in de Verenigde Staten.



De jurist werkte ook mee aan de campagnes van onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaten Ford, Reagan en Bush. President Trump heeft tot nu toe elke suggestie van Russische betrokkenheid strikt van de hand gewezen.



Federale autoriteiten verdachten Manafort eerder al van belastingontduiking en het witwassen van geld volgens de New York Times. Hij moest documenten over de campagnetijd inleveren en voor een senaatscommissie uitleg komen geven. Bovendien werd zijn telefoon afgeluisterd door de FBI, omdat hij contact onderhoudt met een vertrouweling van de Russische president Poetin, Oleg Deripaska.