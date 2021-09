Californisch skigebied zet sneeuwmachines in bij brandbestrijding

Drama in tuin van winnaar 190 miljoen: zoon (13) op quad aangereden door dochter (15) in auto

30 augustus De 13-jarige zoon van de Britse EuroMillions-winnaar Adrian Bayford is vorige week zwaargewond geraakt bij een tragisch ongeval. De jongen reed op een quad in de grote tuin van de grote villa van zijn vader toen hij door zijn 15-jarige zus in een auto werd aangereden. Beide rijtuigen waren blijkbaar een cadeau van hun vader, zo melden lokale media.