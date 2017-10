Californië zet gevangenen in bij bestrijden natuurbranden

De gevangenen krijgen voor hun werk 2 dollar per dag, plus 1 dollar per gewerkt uur en strafvermindering. Samen met ruim 9.000 brandweerlui zijn ze in de weer nog 17 grote brandhaarden verspreid over het noorden van de staat te blussen. Duizenden huizen zijn verwoest en tienduizenden mensen zitten zonder elektriciteit.

Woordvoerder van het gevangeniswezen in Californië Bill Setta is trots. ,,Dit is de best betaalde baan voor gevangenen en daarnaast is de eigenlijke winst niet in geld uit te drukken", zegt Setta. "Deze ervaring geeft ze vaardigheden waar ze later van zullen profiteren als ze vrij komen.” Hij prijst de inzet van de gevangenen. ,,Ze zijn hier in de eerste plaats brandweerman of -vrouw en ze verrichten heldhaftig werk."