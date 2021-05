Cabine Italiaanse kabelbaan ging 100 per uur en werd 54 meter ver geslingerd

VIDEO Familie richt zich tot ontspoorde militair: ‘Stop Jurgen, denk aan je eigen kinderen’

24 mei ,,We weten hoe zwaar je het had met het overlijden van ma en pa, maar denk ook aan je eigen kinderen.” De gezochte terreurverdachte Jurgen Conings verloor beide ouders als jonge twintiger en enig kind. Zijn moeder overleed in 2003 toen hij als militair op missie was in Afghanistan. Neef Steven doet nu een oproep om hem op andere gedachten te brengen.