Bush pakte Noord-Korea hard aan, Trump showde zijn auto: hoe reageert Biden op Kim-Jong un?

Heel Bagdad kent de tuintafels van de Nederland­se ambassa­deur: ‘Zelfs de president vroeg ernaar’

24 maart Even thuis. In Groningen. Om zijn gezin te omarmen en de accu op te laden. Het ambassadeurschap in Irak weegt zwaar. ,,Maar het geeft zo veel voldoening’', zegt Michel Rentenaar, ‘onze man’ in Bagdad.