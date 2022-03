Burgers door straatgevechten nog steeds klem in schuilkelder theater Marioepol

De evacuatie van slachtoffers uit het gebombardeerde theater in de Oekraïense havenstad Marioepol loopt vertraging op doordat er in de stad straatgevechten zijn uitgebroken, aldus de burgemeester van Marioepol zaterdag tegen de Britse omroep BBC.

Meer dan 80 procent van de gebouwen in Marioepol zou inmiddels zijn beschadigd of geheel verwoest zijn. Een van die gebouwen is het theater in het centrum van de stad. Daar schuilden zo’n duizend Oekraïners in de kelder toen het door de Russen werd gebombardeerd. Burgemeester Vadim Bojtsjenko zegt dat reddingsteams alleen puin kunnen ruimen en mensen kunnen bevrijden op de momenten dat de gevechten even afnemen. ,,Er zijn tanks en er wordt met artillerie en verschillende soorten wapens geschoten in het gebied. Onze strijdkrachten doen alles om stand te houden, maar er zijn veel meer troepen van de vijand dan van ons”, aldus Bojtsjenko.

Oekraïense autoriteiten meldden vrijdagavond dat er geen doden zouden zijn gevallen bij het bombardement van het theater, maar president Volodimir Zelenski kwam daar in zijn nachtelijke videoboodschap op terug: hij zei dat er nog geen informatie is over hoeveel mensen zijn omgekomen bij het bombardement. Wel vertelde hij dat zo’n 130 mensen zijn gered. Hoeveel mensen de afgelopen 24 uur zijn bevrijd is volgens de burgemeester nog onduidelijk.

Volledig scherm Het door een bom verwoeste theater. © Azov Handout via Reuters

Eén persoon raakte voor zover bekend zwaargewond bij de luchtaanval. De schuilkelder onder het gebouw was een trefpunt voor burgers die bescherming zochten. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor het bombardement. Facebook heeft woensdag verschillende berichten van de Russische overheid verwijderd. Daarin werd ten onrechte beweerd dat de bombardementen op een kraamkliniek, ook in Marioepol, nooit hadden plaatsgevonden. Deze onjuiste informatie werd onder meer gedeeld op het account van de Russische ambassade en een ministerie. Soortgelijke berichten gaan rond op Twitter en Telegram.

Het Russische leger treedt hier hard op omdat de stad, volgens de Russische staatsmedia, een bolwerk zou zijn van fascisten en neo-nazi's. Marioepol huisvest het beruchte Azovbataljon dat in de strijd in de regio Donbas actief was tegen pro-Russische separatisten. Daarbij zouden oorlogsmisdaden zijn begaan. Het Azovbataljon, dat is voortgekomen uit racistische voetbalhooligans van de club FC Metalist Charkov, gebruikt nazisymbolen als logo's. Een woordvoerder zei in 2015 dat een vijfde van de leden van het ongeveer duizend man sterke bataljon uit neonazi's bestaat.

Omsingeling

In Marioepol schuilen zo’n 350.000 mensen voor het oorlogsgeweld. Zij zitten door de omsingeling vast in de havenstad zonder elektriciteit, gas en water. De afgelopen dagen zijn wel tienduizenden inwoners via humanitaire corridors geëvacueerd naar Zaporizja, een stad die iets westelijker ligt in Oekraïne, maar ook onder vuur wordt genomen door de Russen.

Rusland is volgens meldingen van het persbureau RIA Novosti bereid niet alleen burgers maar ook de ‘extremistische nationalisten’ met een vrijgeleide uit Marioepol te laten vertrekken. Volgens het persbureau spreken de Oekraïense verdedigers van de belegerde havenstad Marioepol met de hoofdstad Kiev over een aftocht. Volgens Rusland begrijpen de ‘neo-nazi’s’ in de stad dat hun positie zonder verdere versterkingen hopeloos is geworden.

Volgens een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, kolonel Michail Mizintsjev, zijn er al enkele dagen gesprekken gaande. De verdedigers van Marioepol weten volgens hem dat ,,de toestand hopeloos is en de centrale regering in Kiev weet dat ze niet kan helpen”. Volgens Mizintsjev was het de bedoeling de burgerbevolking als menselijk schild te gebruiken om een massale Russische aanval op de stad te voorkomen.

