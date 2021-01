Burgemeester Turnhout kwaad op funshoppende Nederlanders: ‘Pure schande’

De burgemeester van het Belgische Turnhout, Paul van Wiert, heeft zijn ongenoegen uitgesproken over Nederlandse funshoppers die de regels overtraden in zijn stad. Dat vertelt hij bij VTM Nieuws .

Op beelden van het Belgische medium is te zien dat grote groepen Nederlanders zich in Turnhout hebben verzameld om te winkelen. Vanaf aanstaande woensdag geldt een reisverbod van en naar België voor recreatief-toeristische doeleinden, dus Nederlanders vrezen dat ze dan niet meer mogen winkelen en proberen nog snel een slag te slaan. Iets wat in eigen land momenteel niet kan. ,,Ik moest nu een wasmand hebben”, zegt een vrouw in de uitzending van VTM.

Een schande

In België mag men alleen winkelen en niet in groepjes van twee of meer, wat veel Nederlanders wel deden.

,,Ik vind het een schande. Een pure schande", aldus Van Wiert. ,,We zijn nu een jaar in dit coronaregime aan het leven en toch worden de kantjes eraf gelopen. Mensen komen hier om te funshoppen, niet om in hun eerste levensbehoefte te voorzien.” De burgemeester gaat nu overleggen met de plaatselijke politie, maar hoopt dat de Nederlanders vanaf woensdag wegblijven.

Eind vorig jaar riepen Belgische winkeliers Nederlanders juist op in België te komen winkelen. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus noemde dat toen ‘onbegrijpelijk’: