'Burgemeester Moeskroen vermoord door zoon ontslagen ambtenaar'

Gadenne werd dood gevonden op het kerkhof van de deelgemeente Lowingen, recht tegenover zijn huis. Zijn keel was doorgesneden met een mes. Al 15 jaar zette Gadenne er 's morgens de poort open en sloot hij die 's avonds weer. En daar zou Nathan D. de man ook opgewacht hebben.



De vader van de jongeman - die actief was als vrijwillig brandweerman - zou twee jaar geleden ontslagen zijn bij de gemeente en vervolgens in een depressie zijn beland. Uiteindelijk stapte hij uit het leven. Dat zou volgens verscheidene Waalse kranten ook het motief zijn van de dader, maar dat is nog niet bevestigd door het parket. Ook persagentschap Belga spreekt over de zoon van een vrijwillige brandweerman die voor de stad Moeskroen gewerkt heeft en beroept zich daarvoor op gerechtelijke kringen.

Volledig scherm Een man schrijft in het condoleanceregister. © AFP

Lichaam

De hulpdiensten van Bergen kregen om iets voor achten gisteravond een oproep van iemand die zei dat de burgemeester vermoord was op het kerkhof recht tegenover zijn huis. Ter plaatse vonden ze het lichaam van de burgemeester. De politie pakte een man op die zich op het kerkhof ophield. Volgens een politiewoordvoerder zou die bekend hebben dat hij iets met de moord te maken had. Hij zei ook dat het geen zin had om de burgemeester te helpen, omdat die dood was. De man is opgepakt.



De politie sluit een terroristische aanslag uit. Nathan D. moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het is wachten op een advocaat voordat de verdachte ondervraagd kan worden. Afgelopen nacht werd overigens al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Gadenne.



Tal van inwoners van Moeskroen staan sinds vanochtend in de rij voor het gemeentehuis om het condoleanceregister te tekenen. Op de scholen in de gemeente is om 10 uur een minuut stilte gehouden.

Volledig scherm Inzet: Alfred Gadenne. © Belga, bewerking: ADR

Plaatsvervanger

De gemeenteraad van Moeskroen kwam vanochtend bijeen, maar wees nog geen plaatsvervangende burgemeester aan. Mogelijk wordt schepen Brigitte Aubert dat. De verwachting is bovendien dat de volgende gemeenteraad, die normaal gesproken zou plaatsvinden op 25 september, uitgesteld wordt.



In het gemeentehuis is ook psychische hulp beschikbaar voor het gemeentepersoneel. Een groot deel van het personeel is in shock na de moord.