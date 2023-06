Burgemeester blaast positief na verkeersongeval: ‘Besef dat ik grote fout heb gemaakt’

Voorbeeldfunctie

“Ik besef dat ik een grote fout heb gemaakt en daar wil ik mij ook voor verontschuldigen”, maakt Van de Vijver het nieuws zelf bekend. “Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en daar heb ik geen blijk van gegeven. Niemand staat boven de wet. Dat is meteen ook de reden waarom ik zelf de politie heb verwittigd en dat ik hier transparant over wil communiceren.”

Burgemeester Van de Vijver geeft aan alle gevolgen te zullen aanvaarden. “Iedereen weet dat ik graag onder de mensen kom”, klinkt het. “Het is zowat mijn handelsmerk en volgens mij zelfs mijn taak als burgemeester. Soms is er ook alcohol bij. Dit is echter geen excuus om dan nog in de wagen te stappen. In die zin beschouw ik dit dan ook als een stevige waarschuwing. En die waarschuwing is ook duidelijk binnengekomen. Ik hanteer vanaf nu een nultolerantie als ik zelf nog moet rijden. Kan dat niet, dan zorg ik er voor dat ik alternatief vervoer heb.”