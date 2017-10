Buren schrikken zich dood van bloederige Halloween-tuin

De buren in het dorpje Waretown zijn vooral niet te spreken over een nagemaakt verkeersongeval waarbij een witte Toyota Supra een man tegen een boom heeft geplet. Over de auto is nepbloed gespoten en de Negrotto's hebben geel politielint opgehangen. Hilarisch, volgens Kevin en Krysten en ze zijn niet van plan om de Halloween-decoraties op te ruimen.



Krysten kan niet geloven dat buren dachten dat het echt was. Het 'slachtoffer' tegen de boom is van kussens gemaakt en de auto is een wagen die ze gebruiken voor races. ,,We hebben alleen de bumper losgemaakt zodat het er wat echter uitziet.'' Verderop in de tuin ligt nog een lijk, zombie Alice, volgens een begeleidend briefje van de Halloween-liefhebbers.



,,Iemand heeft gemeld bij de politie dat ze het niet prettig vonden en anderen dachten dat het echt was. Ongelooflijk. Het is overduidelijk een Halloween-grapje.''