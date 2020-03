‘Buitensport is in Italië een gevaar voor de volksgezondheid geworden’

Vandaag, 19 maart, is het San Giuseppe (Sint Jozef) en dus vaderdag in Italië. Zonder dat ik het in de gaten had, heeft Matteo, mijn oudste zoon, gisteren een tekening voor me gemaakt en een gedichtje ingestudeerd. Dus toen ik vanochtend wakker werd bracht mijn vrouw me een kopje koffie op bed, was ik voor Matteo ‘un grande campione’ en kreeg ik van mijn jongste zoon een natte peuterkus. De lentezon scheen al door de rolluiken, even was de wereld normaal, even was alles zoals het hoort.