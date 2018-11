‘Buitengewone’ witte truffel brengt bijna een ton op

Video Selfie bij ‘Einde van de Wereld’ wordt Duitse toeriste fataal

11 november Een Duitse toeriste (35) is vandaag om het leven gekomen in Sri Lanka toen ze een selfie wilde maken bij een afgrond maar in de diepte viel. Een even oude Nederlander viel in 2015 op dezelfde plek ook naar beneden tijdens het fotograferen maar overleefde dat als eerste ooit.