Budgetplan met 12 nullen: Biden steekt volgend jaar vijf biljoen euro in Amerikaanse economie

Alsof Biden de toch al ziedende Republikeinse critici liever niet te veel munitie wilde geven, heeft de Amerikaanse president gisterenmiddag (lokale tijd), aan de vooravond van een vakantieweekend, zijn spraakmakende begroting voor volgend jaar bekendgemaakt. De Democraat koestert plannen die in 2022 een slordige vijf biljoen euro (5000 miljard) zullen kosten. Grofweg een derde meer aan uitgaven dan voorganger Donald Trump deed in zijn laatste begroting voordat de coronapandemie toesloeg.



Volgens de plots weer zuinige Republikeinen is het allemaal volslagen onverantwoord wat Biden wil uitgeven. Onder Donald Trump had men daar minder moeite mee. Nu zingen de Republikeinen weer het oude lied van minder staatsuitgaven en zuinigheid. De kritiek van rechts was te verwachten, want het zijn niet typische Republikeinse stokpaardjes waar het grote geld heengaat. Biden steekt, zoals hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne, miljarden in onderwijs, subsidies voor kinder- en ouderenzorg en genereuze belastingverminderingen voor gezinnen en werkende armen. Het wordt grotendeels betaald uit belastingverhogingen voor de rijken en bedrijven. Voor het eerst gaat er ook minder naar defensie dan naar binnenlandse zaken, ook dat tot woede van menig Republikein.