Brusselse politie zoekt drie gewapende verdachten in woning, vlak bij hoofdkwartier Europese Commissie

,,De politie kreeg iets voor 18.00 uur melding van een incident in de Boduognatusstraat in de Europese wijk”, bevestigt OM-woordvoerster Willemien Baert. ,,Meerdere straten werden afgesloten en een helikopter werd ingezet om de verdachten op te sporen.” Op Twitter melden omwonenden dat die helikopter urenlang boven de Europese wijk bleef cirkelen. Rond 23.00 uur was de actie voorbij. Het is niet bekend of iemand is aangehouden.