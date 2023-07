Brusselse jongere die in cel op Malta zit na verkrachting 17-jarige klaagt omstandigheden aan: ‘Ze schuiven messen in zijn cel’

met video Botsing tussen truck en bestelwa­gen veroor­zaakt brand in meerdere huizen in België: één dode, chauffeur transport­be­drijf kritiek

In de Rijselstraat in het Belgische Wijtschate, deelgemeente van het West-Vlaamse Heuvelland, is een vrachtwagen in de gevel van een woning gereden na een aanrijding met een bestelwagen. Beide voertuigen, een geparkeerde auto en drie woningen vatten vlam. De bestuurder van de bestelwagen overleefde de klap niet. De andere chauffeur, die werkt bij een transportbedrijf, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.