Brussel woedend over opslag AstraZeneca-vaccins in Italië: ‘Onaanvaardbaar’

Valdis Dombrovskis, vice-voorzitter van de Europese Commissie, zei dat vanmiddag, kort nadat via Italiaanse en Franse media was uitgelekt dat Italiaanse inspecteurs in opdracht van Brussel bij een controle de vaccins hadden aangetroffen in een fabriek even ten zuidoosten van Rome.



‘Onaanvaardbaar’ en ‘snelle uitleg nodig’, aldus ook Manfred Weber, christendemocratisch fractieleider in het Europese Parlement, in een tweet. ‘De urgentie is te groot. We zouden categorisch elke export van in Europa gemaakt AstraZeneca moeten weigeren’. De inspecteurs vonden de vaccins in een fabriek van Anagni, waar ze in ampullen wordt gestopt. De inspectie had plaats op verzoek van de Franse EU-Commissaris voor de interne markt Thierry Breton.