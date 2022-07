Brussel tilt vrijstelling mestbeleid over de zomer: ‘Onbetamelijk laat’

Boeren in Nederland die met spanning afwachten hoeveel mest ze mogen uitrijden, moeten nog een poosje geduld oefenen. Brussel, aldus de woordvoering van Milieucommissaris Sinkevicius, voorziet daarover pas in september een besluit.

Dat is later dan landbouwminister Henk Staghouwer (‘Niet voor het zomerreces’) waarschijnlijk had verwacht, en ‘onbetamelijk laat’ volgens SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen.

Ruissen vindt dat boeren op deze manier veel te lang in onzekerheid worden gelaten en voorziet ook nog eens ‘gigantische uitvoeringsproblemen’ voor de controlerende instanties als in september zou blijken dat een verlenging van de tot 2022 geldende mestderogatie er niet in zit.

Na verlies vrijstelling moeten boeren meer mest afvoeren

Nederlandse boeren mogen nu meer mest uitrijden over hun land dan eigenlijk toegestaan. Die vrijstelling heet derogatie. Verliezen ze hun vrijstelling, wat dreigt, dan moeten ze meer mest laten afvoeren. Dat kan per bedrijf tienduizenden euro‘s kosten.

,,Ze moeten dan veel meer mest afzetten op de markt, wat ook weer duur en niet duurzaam is, en ze zullen meer kunstmest nodig hebben, die met kostbaar aardgas wordt gemaakt. Dat zou aan alle kanten slecht zijn”, aldus Ruissen, die zelf een landbouwachtergrond (in Wageningen) heeft.

Quote Ze moeten dan veel meer mest afzetten op de markt, wat ook weer duur en niet duurzaam is Bert-Jan Ruissen, SGP-Europarlementariër

Het verschil voor de boeren tussen wel of geen derogatie is aanzienlijk. Zonder zijn ze gehouden aan Europese regels die een stikstofnorm voor dierlijke mest van 170 kilogram per hectare voorschrijven. Tot 1 januari mochten ze op grond van de derogatie tot 250 kilogram gaan.

‘Nederlandse waterkwaliteit verdraagt een nieuwe derogatie’

De Nederlandse waterkwaliteit verdraagt een nieuwe derogatie, meent Ruissen. ,,Alleen in zand- en lössgronden zijn de concentraties aan de hoge kant, en dan ook nog vooral door de droogte.” In een telefoontje riep de SGP’er kort geleden landbouwcommissaris Wojciechowski op tot flexibiliteit.

Quote Alleen in zand- en lössgron­den zijn de concentra­ties aan de hoge kant, en dan ook nog vooral door de droogte Bert-Jan Ruissen, SGP-Europarlementariër Degene die in de Europese Commissie het voortouw heeft is Sinkevicius van Milieu. En die neemt volgens zijn woordvoerder geen besluit voordat hij het advies binnen heeft van het uit vertegenwoordigers van lidstaten bestaande nitraatcomité. Dat comité besloot in de laatste vergadering voor het reces het advies door te schuiven naar de volgende vergadering in september.

Ruissen vindt de onduidelijkheid voor de Nederlandse boeren ‘heel kwalijk’, maar het zou erger zijn als er geen derogatie komt. De SGP‘er - zijn partij is in Den Haag fel tegen het voorgestelde stikstofbeleid - denkt dat de weigering van een nieuwe vrijstelling politiek Den Haag wel goed zou uitkomen. ,,Het doel is tot inkrimping van de veestapel te komen en dat zou je dan door de hoge kosten bijna als vanzelf en zonder uitkoopregelingen bereiken.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: