Brussel past exporttoets vaccins aan na Ierse en Britse woede

Morrelen aan de afspraak dat er nooit meer een harde grens komt tussen EU-land Ierland en Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort, ligt uiterst gevoelig. Die geldt als een pijler onder de vrede in Noord-Ierland. De grens was een van de belangrijkste hersenkrakers bij het afhandelen van de brexit.

De commissie kwam met de exporttoets om sterker te staan in de wereldwijde vaccinrace die is uitgebroken. Vaccinfabrikanten waarmee Brussel een contract heeft, mogen alleen nog vaccins naar buiten de EU uitvoeren als de leveringen aan de unie zelf niet in de knel komen. Als ze willen exporteren, moeten ze voortaan toestemming vragen.

De commissie is in een hoogopgelopen ruzie verwikkeld met de Brits-Zweedse vaccinmaker AstraZeneca, die plotseling de leveringen terugschroefde. Een sleutelkwestie in het conflict is of de farmaceut ondertussen wél vaccins kan leveren aan het Verenigd Koninkrijk.