Brussel geeft lidstaten financieel lucht om af te rekenen met corona en oorlog

Brussel wil dat de nationale hoofdsteden de komende twee jaar maximaal inzetten op energietransitie (schoner, goedkoper en zonder Russische energie), vergroening van hun economieën en verdergaande digitalisering. Investeringen die daarvoor nodig zijn mogen niet in gevaar komen door te strakke tekortregels.

,,We zitten economisch in een verre van normale situatie, dat rechtvaardigt uitstel. Maar zonder een terugkeer naar onbegrensd geld uitgeven”, aldus Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni. En lidstaten met een extreem hoge schuld worden wel degelijk extra in de gaten gehouden, voegde vice-Commissievoorzitter Valdis Dombrovskis toe.

Brussel zette de afgelopen twee jaar de schuld- en tekortregels even opzij om Europa door de coronapandemie te loodsen, eerst met ad hoc steun aan bedrijven, die de regeringen flink geld kostte, en daarna met het optuigen van omvangrijke herstelplannen. In het kader daarvan is intussen 100 miljard ‘weggezet’, maar dat leidde er dan ook toe dat alle lidstaten alweer snel groei realiseerden. En toen kwam de oorlog.

Oorlog hakt erin

Brussel blijft wel van groei uitgaan, zo bleek vorige week al, maar de tweede externe schok in twee jaar hakt er wel degelijk hard in. ,,De oorlog leidt tot grootschalig menselijk lijden en dat is natuurlijk onze eerste zorg”, aldus Gentiloni. ,,Maar er zijn ook dramatische economische gevolgen: op het vlak van energie, voedselveiligheid, verstoring van de bevoorradingsketens, inflatie zoals we deze eeuw nog niet hebben gekend en gebrek aan vertrouwen.”

Regeringen is al gevraagd in hun nationale herstelplannen een energiehoofdstuk in te voegen. Nederland was door de lange kabinetsformatie de laatste die er een inleverde.

Een deel van het herstelgeld gaat naar energietransitie. Tegelijkertijd gebruikt Brussel de herstelplannen om landen te dwingen meer werk te maken van zijn aanbevelingen aan elk land afzonderlijk. In het geval van Nederland: de woningmarkt aanpakken, inclusief de veel te hoge privéschulden die daar het gevolg van zijn, de belastingvlucht en het handelsoverschot.

Ook in de nieuwste aanbevelingen klaagt Brussel weer luid over het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid en het woningtekort, dat kopers ertoe verleidt veel te hoge schulden aan te gaan voor woningbezit dat sterk overgewaardeerd is. Het maakt, aldus Brussel, tal van huishoudens enorm kwetsbaar voor externe schokken zoals die zich nu voordoen.

