Brussel en Londen verlengen onderhandelingen brexit

video Harde lockdown in Duitsland: winkels en scholen dicht, vuurwerk- en alcoholver­bod

14:01 In Duitsland geldt vanaf woensdag een harde lockdown waarbij alle niet-levensnoodzakelijk winkels moeten sluiten. Scholen gaan ook dicht maar scholieren krijgen les op afstand. Daarover zijn Berlijn en de zestien deelstaten het vandaag eens geworden. De maatregel geldt voorlopig tot 10 januari en is nodig omdat de lockdown light ‘niet genoeg’ was, verklaarde bondskanselier Angela Merkel.