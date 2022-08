Brussel: deal met Moderna voor levering nieuwste vaccins tegen corona

Teun (19) plotseling overleden tijdens vakantie in Italië

Een 19-jarige Nederlander is tijdens een wandeling op vakantie in Midden-Italië plotseling overleden, meldden plaatselijke media in de regio Umbrië dit weekend. De jongen die met zijn ouders en broer vaker op zomervakantie naar de streek ging, wandelde vrijdag in de buurt van de plaats Preci, circa 100 kilometer ten noordoosten van Rome.

7 augustus