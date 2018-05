Brussel: auto moet waarschuwen bij slaap en te veel telefoongebruik

Bijna nul doden

Tegelijk met de voorstellen voor veiliger auto’s presenteerde de Commissie vanmiddag ook voorstellen voor schonere auto’s en dan met name het vrachtverkeer. De CO2-uitstoot van trucks moet in 2025 15 procent lager liggen dan in 2019, en in 2030 30 procent. Eurocommissaris Cañete verweerde zich vanmiddag tegen kritiek van onder meer Nederland dat dit onvoldoende ambitieus zou zijn. ,,We hebben ons gebaseerd op de huidige techniek, in 2019 hebben we nieuwe technische gegevens zodat we in 2020 onze plannen kunnen herzien.”