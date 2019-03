Bron van honderden aangespoelde Garfieldtelefoons na 30 jaar eindelijk gevonden

In 2018 werden er ongeveer tweehonderd toestellen van de stranden gehaald. Claire Simonin, hoofd van Ar Viltansoù, een vereniging die de stranden van de Bretonse kust schoonmaakt, vertelt aan francetvinfo: ,,Onze vereniging bestaat nu achttien jaar en in die tijd hebben we bijna elke keer dat we opruimen stukken van de telefoons gevonden.’’ De toestellen waren bijna altijd in goede staat, vertelt Simonin. ,,Zelfs de zwarte strepen, die de tijgervacht van de kat imiteren, zijn na al die jaren nog steeds zichtbaar.’’



De lokale bewoners vermoedden al langere tijd dat de telefoons uit een verloren zeecontainer moesten komen, maar die werd nooit gevonden. Tot een buurtbewoner, René Morvan, vertelde dat hij in 1980 een container had gevonden. ,,Ik was toen 19 of 20. Er was een grote storm. Mijn broer en ik zagen overal telefoons op het strand aanspoelen’’, herinnert Morvan zich. De container is vermoedelijk tijdens de storm van een schip afgevallen. Waarom Morvan zijn ontdekking al die tijd voor zich hield, is niet duidelijk.



,,Het mysterie is opgelost, we hebben onze schat gevonden”, grapt Dominique, een vrijwilliger bij de schoonmaakploeg. De container ligt in een grot die deels onder water staat. De grot is allen toegankelijk bij laagtij. ,,Er was een enorme scheur in de rotskust, wel dertig meter diep. Op de bodem vonden we de resten van de container’’, vertelt Simonin. ,,Tussen en onder de rotsblokken voor de ingang van de grot vonden we 23 complete telefoons met alle snoeren er nog aan. Ze lagen overal.’’