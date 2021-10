Brokken lava ‘zo groot als een gebouw’ komen naar beneden op La Palma

Problemen La Palma nog niet voorbij: luchthaven gesloten door as uit vulkaan

7 oktober De luchthaven van het Spaanse eiland La Palma is vanochtend opnieuw gesloten vanwege een laag as neergedaald uit een aswolk van de vulkaan Cumbre Vieja. Dat meldt Aena, het bedrijf dat de vliegvelden in Spanje beheert.