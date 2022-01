Broers slaan stiefvader dood die hun zusje (9) misbruikte

De vermeende daders zijn de broers Christian en Alejandro (17 en 18) en hun vriend Juan Melendez (18). Ze werden zaterdag in Pharr in Texas aangehouden voor de moord op Gabriel Quintanilla, de 42-jarige stiefvader van de broers. Ze zitten vast in de gevangenis in Hidalgo County. De borg werd gezet op 1 miljoen dollar (900.000 euro) per persoon.



Via een online petitie wordt de vrijlating van de drie jonge verdachten geëist. Als ze veroordeeld zouden worden voor moord, riskeren ze levenslang zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. ,,Wij vragen de staat Texas deze tieners vrij te laten, die mogelijk de rest van hun leven in de gevangenis zouden kunnen doorbrengen voor het beschermen van hun zus”, klinkt het in de petitie, die Carlos Eduardo Espina eergisteren lanceerde. Al 230.000 mensen tekenden in amper twee dagen tijd.