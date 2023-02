Broedt Rusland op staatsgreep Moldavië? ‘Zijn al langer bezig met land destabiliseren’

met Video Lichaam Marinus van der Lubbe opgegraven voor toxicolo­gisch onderzoek

Het stoffelijk overschot van Marinus van der Lubbe is in Duitsland opgegraven, zodat een team van patholoog-anatomen kan onderzoeken of de Nederlander was gedrogeerd, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Van der Lubbe staat wereldwijd bekend als de stichter van de Rijksdagbrand in 1933.