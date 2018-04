Britten woedend op toeschouwer die deed alsof hij de marathon uitliep

Kernreac­tor Doel 1 stilgelegd na lek in nucleair gedeelte

14:11 WOENSDRECHT- De reactor van de kerncentrale Doel 1, net over de grens bij Woensdrecht, is stilgelegd als gevolg van een lek in het nucleaire gedeelte. Dat heeft uitbater Engie Electrabel aan TV Oost bevestigd.