Britten geïrriteerd door schreeuwerige Amerikanen die hen de les lezen over racisme

Goedkeu­ring voor onderzoek naar afzettings­pro­ce­du­re tegen gouverneur New York

1:37 Carl E. Heastie, meerderheidsleider van de Democraten in het staatsparlement van New York, heeft donderdag de juridische commissie van het parlement opgedragen om te onderzoeken of het mogelijk is om de gouverneur van New York Andrew Cuomo af te zetten.