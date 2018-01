Britten blijven voorlopig miljarden contributie betalen aan Europa

Europa is klaar voor overleg met de Britten over een beperkte overgangsperiode na hun vertrek uit de Unie eind maart volgend jaar. Nog tot eind 2020 – 21 maanden extra dus – houdt Londen toegang tot de Europese binnenmarkt. Maar net zo lang blijft het gebonden aan alle Europese regels en wetten en betaalt het zijn Europese contributie, zo’n 13 miljard euro per jaar.

Voor de Britten breekt eind maart volgend jaar een bizarre situatie aan, want ook nieuwe regels en wetten na die tijd zullen nog tot eind 2020 voor hen gelden, terwijl ze bij de totstandkoming ervan niet meer betrokken zijn. Ze hebben geen Commissaris meer in Brussel, geen premier of ministers en ook geen Parlementsleden. ,,Na de uittredingsdatum is het Verenigd Koninkrijk immers een derde land”, aldus de Bulgaarse raadsvoorzitter en buitenlandminister Ekaterina Zaharieva.

Fatsoenlijk

De door de Britten gevraagde overgangsperiode is nodig om een fatsoenlijk handelsverdrag met Brussel uit te onderhandelen en burgers en bedrijven zekerheid te bieden. Londen had ‘ongeveer twee jaar’ gevraagd, Brussel biedt 21 maanden aan omdat eind 2020 zijn meerjarenbegroting afloopt. In twee minuten stemden de 27 resterende lidstaten vanmiddag in met een nieuw en uitgebreider mandaat voor Europees toponderhandelaar Michel Barnier om die overgangsperiode, samen met de Britten, vorm te geven.

De Britse toponderhandelaar David Davis beloofde ongeveer tegelijkertijd argwanende leden van zijn conservatieve achterban in het Lagerhuis, dat hij garanties zal zoeken dat Europese besluiten tijdens de overgangsperiode geen Britse belangen raken. Barnier liep op die nieuwe besluiten niet vooruit, maar is wel duidelijk over het geheel: alle regels en wetten van 60 jaar verenigd Europa blijven onverkort van kracht tot eind 2020.

Handelsbeleid

Dat betekent dat Londen in die periode ook het Europese handelsbeleid blijft volgen. Het mag in die overgangsperiode wel onderhandelingen openen over nieuwe handelsakkoorden met andere landen, maar die mogen – zonder de instemming van de 27 – niet voor eind 2020 in werking treden. Barnier spoorde de Britten aan hun tijd goed te gebruiken. Eenmaal opgestapt zijn ze ook weg uit maar liefst 750 internationale verdragen.