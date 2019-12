Britse vrouw overleeft miraculeus hartstilstand van zes uur

Een 34-jarige Britse vrouw is in een Spaans ziekenhuis op miraculeuze wijze hersteld na een hartstilstand van zes uur. Ze was samen met haar man tijdens een wandeltocht in de Catalaanse Pyreneeën overvallen door een sneeuwstorm en ernstig onderkoeld geraakt. De artsen in het ziekenhuis waar ze werd gereanimeerd spraken van een ,,wereldwijd uitzonderlijke zaak’’.

,,Ik kan me niets meer van dat weekend herinneren’’, zegt Audrey Mash donderdag op een persconferentie in ziekenhuis Vall d’Hebron in Barcelona. Haar wonderlijke verhaal begint op 3 november, als ze met haar man een hike-tocht maakt in de Pyreneeën rond de stad Girona.

Tijdens hun uitje worden ze verrast door slecht weer. Door onderkoeling als gevolg van hevige sneeuwstormen krijgt Mash spraak- en bewegingsproblemen. Naarmate de tijd vordert, raakt ze buiten bewustzijn. Haar man Rohan Schoeman denkt dat ze dood is, vertelt hij vandaag tegen de Spaanse zender TV3. ,,Ik probeerde een hartslag te voelen... Ik kon geen ademhaling voelen, ik kon geen hartslag voelen’’ aldus Schoeman.

Als de reddingsdiensten twee uur later het koppel bereiken, bedraagt de lichaamstemperatuur van Mash nog amper 18 graden Celsius. Bij aankomst in het Vall d’Hebron-ziekenhuis in Barcelona vertoont ze geen teken van leven meer.

In een race tegen de klok zetten de artsen een gespecialiseerde machine in die bloed kan afnemen bij de patiënt, verrijken met zuurstof en opnieuw kan inbrengen. Zodra de lichaamstemperatuur van Mash 30 graden Celsius bedraagt, schakelen de artsen de defibrillator in. Haar hart schiet weer in werking, bijna zes uur nadat de hulpdiensten werden gealarmeerd. De vrouw herinnert zich niets meer van die periode.

Volgens de artsen in het ziekenhuis gaat het om de langst bekende hartstilstand in Spanje. ,,Het is een uitzonderlijke zaak in de wereld’’, vertelt dokter Eduard Argudo donderdag tijdens een persconferentie. ,,Het leek alsof ze dood was, maar we wisten dat Audrey wegens onderkoeling een kans had op overleven.’’

Hoewel de onderkoeling haar op het randje van de dood heeft gebracht, heeft juist dat haar lichaam en hersenen ook beschermd tegen achteruitgang door de hartstilstand. ,,Als ze met een gewone lichaamstemperatuur zo lang een hartstilstand had gehad, dan zou ze dood zijn’’, aldus Argudo.

,,We waren erg bezorgd over enige neurologische schade’’, aldus Argudo, ,,aangezien er blijkbaar geen gevallen zijn van mensen van wie het hart zo lang stil heeft gestaan en die gereanimeerd werden.’’

Na twaalf dagen mag Mash het ziekenhuis verlaten. Ze is bijna volledig hersteld en heeft alleen nog wat problemen met haar mobiliteit en gevoeligheid in haar handen als gevolg van de onderkoeling. Tegen de lente hoopt ze opnieuw te kunnen gaan wandelen. ,,Ik wil niet dat deze hobby van me wordt afgenomen.’’