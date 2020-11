Britse verpleegkundige verdacht van moord op acht baby’s

De Britse politie heeft een verpleegkundige opgepakt op verdenking van de moord op acht baby’s. Die overleden in een ziekenhuis in Cheshire. De verdachte, die volgens Britse media al eerder vastzat, wordt ook verdacht van een poging negen andere zuigelingen om te brengen.

De politie doet al jaren onderzoek naar de dood van pasgeboren kinderen op de afdeling neonatologie van het Countess of Chester Hospital. Een inspecteur van de plaatselijke politie spreekt over een ‘zeer complexe en zeer gevoelige zaak’. Hij zegt dat zo snel mogelijk wordt gewerkt.

De kinderen overleden in 2015 en 2016. De verpleegkundige, volgens de Britse media de 30-jarige Lucy Letby, is al jaren in beeld bij de autoriteiten. De politie arresteerde de verpleegkundige, die in 2011 bij het ziekenhuis kwam werken, in 2018 en 2019 en doorzocht ook haar huis. Ze werd toen verdacht van het doden van de acht baby’s en een poging tot moord op zes baby’s. Na enige tijd werd ze vrijgelaten, in afwachting van verder onderzoek. Bij haar aanhouding nu, verdenkt de politie haar van nog eens drie moordpogingen meer.

Politie-inspecteur Paul Hughes zegt dat de ouders van de baby's op de hoogte zijn gebracht over de laatste ontwikkelingen. ,,Ze worden blijvend ondersteund door hiervoor speciaal getrainde medewerkers. Het is een extreem moeilijke tijd voor al deze families. We moeten er bij stilstaan dat de nabestaanden antwoorden zoeken op de vragen rond de dood van hun kinderen.”

Het onderzoek werd in 2015 geopend toen artsen hun zorgen uitten over hogere sterftecijfers dan normaal onder te vroeg geboren kinderen op de afdeling. Het bleef onduidelijk wat de oorzaak was, en in 2016 werden gespecialiseerde onderzoekers ingeschakeld om de afdeling te monitoren. Besloten werd dat er niet langer intensive care werd verleend aan pasgeborenen, die werden daarvoor naar andere ziekenhuizen doorverwezen.