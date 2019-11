‘Britse toeriste Grace Millane werd gewurgd tijdens Tinderdate’

Grace Millane, die aan een wereldreis van een jaar bezig was, kwam op 20 november aan in Nieuw-Zeeland. De backpacker werd voor het laatst gezien op 1 december, de avond voor haar 22ste verjaardag. Toen Grace niet reageerde op de vele sms’jes en telefoontjes van haar familie, schakelden haar ouders de politie in. Een week na haar dood vond de politie het levenloze lichaam van Grace. Een politiearts stelde vast dat ze was gewurgd. Ook zaten er blauwe plekken op haar borsten en bovenarmen, zo is te lezen in het autopsierapport.



De politie ontdekte aan de hand van camerabeelden dat de jonge vrouw op de avond van haar verdwijning een hotel in Auckland was binnengegaan in het gezelschap van een 27-jarige man. Die had ze via de datingapp Tinder ontmoet. ,,Slechts twee mensen weten wat er in de hotelkamer is gebeurd”, zei aanklager Robin McCoubrey vandaag in de rechtbank. ,,Een van hen kan het ons niet meer navertellen en de andere wil de waarheid niet zeggen.” De 27-jarige man wordt verdacht van de moord op de Britse toeriste, maar zelf houdt hij vol onschuldig te zijn.