Britse stad Leicester in de ban van spanningen tussen moslims en hindoes na cricketwedstrijd

In het Engelse Leicester is het al wekenlang onrustig door ongeregeldheden tussen moslims en hindoes uit de stad. De spanningen ontstonden na een cricket-interland tussen India en Pakistan, eind augustus. Lokale leiders roepen nu op tot rust.

De cricket-winst van India op Pakistan op 28 augustus tijdens de Azië Cup, die wordt gehouden in Dubai, galmt nog steeds na in de straten van Oost-Leicester. Na de wedstrijd gingen jongeren uit de stad de straat op en raakten slaags met elkaar. Ondanks oproepen van politie, het stadsbestuur en lokale religieuze leiders was het ook zaterdagavond weer onrustig in de stad. De politie spreekt van ‘ernstige ongeregeldheden’. Er zijn de afgelopen weken al tientallen mensen gearresteerd.

‘Groepen jongeren met sjaals voor hun gezicht'

In Leicester (440.000 inwoners), dat in het midden van Engeland ligt, heeft meer dan een derde van de inwoners een Aziatische achtergrond. Zo'n 15 procent van de inwoners is Hindoe (de grootste religie in India), 18 procent is moslim (de belangrijkste religie in Pakistan). Tussen de twee landen zijn al decennia grote spanningen.

De afgelopen weken gingen jongeren uit beide bevolkingsgroepen in Leicester de straat op en elkaar te lijf. Inwoners van Leicester spreken tegen Britse media over ‘grote groepen jongeren die met sjaals voor hun gezicht en hoody’s over hun hoofd door de straten lopen’. De onrust werd ook gevoed door een video op social media waarop iemand een vlag van een religieus gebouw in de stad trekt.

Quote Deze ravage wordt veroor­zaakt door groepen ontevreden jongeren. We moeten hen duidelijk maken dat dit moet stoppen. Suleman Nagdi, moslimleider

Sanjiv Patel, een leider van de lokale Hindoe-tempel, zegt tegen de BBC ‘dat alle groepen de afgelopen jaren in harmonie in Leicester hebben gewoond'. ,,Maar het is de afgelopen weken duidelijk geworden dat we om de tafel moeten om te bespreken waar mensen ongelukkig over zijn. Geweld is niet de oplossing.”

Ook een lokale moslim-leider, Suleman Nagdi, roept op tot kalmte. ,,Wat we op straat zien gebeuren is alarmerend. Cricketwedstrijden tussen India en Pakistan hebben hier vaker tot opstootjes geleid, maar het was nog nooit zo erg als nu. Deze ravage wordt veroorzaakt door groepen ontevreden jongeren. We moeten hen duidelijk maken dat dit moet stoppen.”

De politie zal de komende weken ‘met een aanzienlijk aantal mensen’ aanwezig zijn in de stad, zo meldt een woordvoerder.

