Britse regering wacht met keuze voor nieuwe producent paspoort na kritiek

Duitsland behandelt verzoek tot uitlevering Puigdemont aan Spanje

12:56 Het Openbaar Ministerie in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft de autoriteiten gevraagd de Catalaanse separatist Carles Puigdemont uit te leveren aan Spanje. Het is een formele stap in de uitleveringsprocedure. De hoogste rechter van de deelstaat moet bepalen of dat kan gebeuren.