Britse regering: Russen willen een pro-Russische kandidaat aan de macht helpen in Oekraïne

Hoe is het nu in Kazachstan? ‘Het regime zal dit jaar nog verdwijnen’

In de Kazachse stad Almaty is na het hevige geweld van twee weken geleden de rust weergekeerd. Maar het broeit er nog steeds. Abisjev van de Democratische beweging van Kazachstan (DBK) vertelt hoe de politie in Kazachstan mensen martelden: ,,Op de vloer lag overal bloed.’’

20 januari