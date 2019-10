Britse regering komt met wetgeving voor brexit, Brussel volgt ontwikkelingen nauwlettend

De Britse regering zal vandaag het parlement de terugtrekkingswetgeving voorleggen die nodig is om een brexit mogelijk te maken. Dat deelde de Britse brexitminister Steve Barclay vandaag mee. In Brussel worden de ontwikkelingen rondom de brexit aandachtig gevolgd.

Premier Boris Johnson wil dat het parlement instemt met de brexitdeal die hij heeft gesloten met de EU. Zaterdag stemde het Lagerhuis echter voor een amendement waarin stond dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd. Die wetgeving ligt volgens Barclay al klaar.



,,Parlementsleden en collega’s krijgen vandaag een wetsvoorstel voorgelegd dat brexit op 31 oktober mogelijk maakt”, aldus de brexitminister in een verklaring. Verder zegt hij dat het voorstel ‘banen en de integriteit van het Verenigd Koninkrijk zal beschermen en ons in staat zal stellen om ons te richten op de prioriteiten van de mensen zoals gezondheid, onderwijs en criminaliteit’. Morgen wordt daarover gestemd, meldt Sky News.

Naar verwachting zal Johnson vandaag ook zijn deal opnieuw aan het parlement voorleggen. De vraag is of parlementsvoorzitter John Bercow dat toestaat. Daar komt meer duidelijkheid over als de vergadering om 15.30 uur (Nederlandse tijd) begint. Britse media schrijven dat Bercow mogelijk zal weigeren, omdat het parlement zich zaterdag ook al mocht buigen over een motie waarin goedkeuring werd gevraagd voor de deal van Johnson.

Johnson dreigt nu ook zelf de stekker uit de beoogde stemming te trekken. ,,De stemming gaat door als de voorzitter dat toestaat en als geen amendementen worden gekozen die de stemming zinloos maken”, zegt zijn woordvoerder. ,,Het is nutteloos om een zinloze stemming te houden. Dan trekt de regering de motie in.”

Ogen in Brussel gericht op Londen

De ontwikkelingen in Londen rond de brexit worden zeer nauwlettend gevolgd in Brussel. Het is aan het Verenigd Koninkrijk om de volgende stappen uit te leggen, zei een woordvoerster van de Europese Commissie maandag. ,,Dat is waar we nu staan.”

EU-president Donald Tusk is bezig de regeringsleiders te raadplegen over het uitstelverzoek dat de Britse premier Boris Johnson dit weekend naar Brussel stuurde. Volgens Britse bronnen heeft Johnson de brief waarin om uitstelverzoek werd gevraagd niet persoonlijk ondertekend. Het is een fotokopie van de wet waarin de premier wordt verplicht uitstel te vragen. Daarnaast zou hij twee andere brieven hebben bijgevoegd. In een ervan schrijft hij dat verder uitstel verlenen in zijn opvatting een vergissing zou zijn. Die brief heeft hij wel persoonlijk ondertekend. De andere brief is van de Britse EU-ambassadeur in Brussel, sir Tim Barrow, die toelicht dat Johnsons uitstelverzoek wettelijk vereist is.

Dat hij die ene brief niet had ondertekend maakt niets uit, aldus de zegsvrouw van de Europese Commissie. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft vooralsnog geen plannen contact te leggen met Johnson.