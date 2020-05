Britse regering had noodplan klaar als Boris Johnson zou sterven

Trump is blij met ‘terugkeer’ Kim Jong-un, buurland Zuid-Ko­rea meteen bestookt met kogels

7:32 De Amerikaanse president Donald Trump is blij dat er beelden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn opgedoken, zo laat hij via Twitter weten. Of buurland Zuid-Korea ook zo blij is, is de vraag. Vanochtend werd vanuit Noord-Korea bij de grensovergang meerdere kogels afgevuurd op een Zuid-Koreaanse bewakingspost.