Britse prominenten hebben geen zin in staatsbanket met Trump

Het staatsbezoek komt er op uitnodiging van de Britse koningin Elizabeth II en zal plaatsvinden van 3 tot 5 juni. Trump is dan in Europa vanwege D-day herdenkingen, precies 75 jaar geleden. First lady Melania zal de in Engeland niet bijster populaire Donald Trump vergezellen op de trip. Demonstranten bereiden wederom wederom een warm onthaal voor en ook de Opblaastrump zal weer boven Londen vliegen, zo is de verwachting.

Een beetje gênant wordt het voor de Britse gastheren nu een aantal prominenten weigert deel te nemen aan het staatsbanket. De laatste in het rijtje is, niet geheel onverwacht, Labourleider Jeremy Corbyn. Hij liet weten het in ieder geval fout te vinden de rode loper uit te rollen voor een president die “zich bedient van racistische en vrouwonvriendelijke retoriek”.

Zwangerschapsverloff

Ook de leider van de Liberalen, Sir Vince Cable en de fractievoorzitter van de Schotse partij SNP, willen niet eten met deze Amerikaanse president en, opmerkelijk, ook de – dankzij zijn optredens in de brexitdebatten - inmiddels tot cultfiguur verheven voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, heeft zich afgemeld. Volgens een woordvoerder van het Lagerhuis was Bercow uiteraard uitgenodigd maar bedankte hij beleefd voor de eer.

Volledig scherm De Baby Trump Ballon vloog vorig jaar ook tijdens een privébezoek van Trump aan Schotland, vorig jaar. © Getty Images Ongeveer 150 genodigden worden aan tafel verwacht en de verwachting is dat er meer verhinderingen zullen zijn. Uiteraard zal de ontvangende Britse Koninklijke familie van de partij zijn al weten sommige Britse kranten dat ook Megan Markle, de hoogzwangere Amerikaanse vrouw van prins Harry, geen trek heeft om bij Trump op te draven. Markle zou formeel hebben laten weten dat ze op zwangerschapsverlof is en dus niet werkt. In 2016 steunde de tegenwoordige gravin van Suxxex Hillary Clinton tijdens de Amerikaanse presidentscampagne. “Ik stem niet voor Hillary omdat ze vrouw is maar omdat Trump het eenvoudig heeft gemaakt dat je niet echt in een wereld wil leven zoals die hem voor gen staat”, zei Megan destijds. Vraag is nu of haar man, prins Harry, alleen naar het banket gaat. Volgens ingewijden kan de Royal daartoe niet worden gedwongen maar zou het ‘raar zijn’ als ook hij thuisblijft.