Britse premier May: 'Rusland verantwoordelijk voor gifaanval op oud-spion'

May deed haar uitspraken in het Britse parlement waar zij de parlementsleden op de hoogte bracht van de stand van het onderzoek naar de aanval op de Skripals, afgelopen zondag in Salisbury.



,,Het gaat om een militair zenuwgas dat wordt geproduceerd in Rusland", aldus May. Het zou een Novichok-gas zijn dat tegen het einde van de Koude Oorlog als militair wapen is ontwikkeld in de Sovjet-Unie. ,,De Russen hebben onlangs nog aangegeven dat gas nog steeds te hebben. Of de aanval is een geweldsdaad op ons grondgebied, of de Russen hebben het gas laten slingeren zodat anderen eraan konden komen en het op ons grondgebied konden inzetten", wees zij naar een mogelijke Russische levering van de chemische stof. May houdt Rusland in beide gevallen hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de 'verachtelijke daad'. Het incident past volgens haar in een patroon van acties waarmee Rusland en president Poetin de internationale orde proberen te ontregelen.