Britse premier May komt met gedragscode

Politie stuurt Filip Dewinter weg bij Molenbeek

16:32 Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is op de grens van Molenbeek weggestuurd. De politie liet de politicus, die vrijdagmiddag samen met Geert Wilders een 'islamsafari' in de 'Europese jihadhoofdstad' had willen maken, vanwege een gebiedsverbod niet toe in de Brusselse deelgemeente. ,,Ik mag er niet in en houd me aan het verbod", zei Dewinter.