Britse premier Johnson geeft persconferentie over brexit

Nederland­se ziekenhuis­baas in Londen: ‘De nervosi­teit neemt hier wel toe’

21 december Als baas van een groep ziekenhuizen in Londen beleeft Nederlander Marcel Levi sowieso al een tropenjaar. De mutatie van het coronavirus in een besmettelijkere variant maakt het er niet rustiger op. ,,De toename van het aantal coronapatiënten op de ic's was de laatste dagen enorm.”